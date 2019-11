Aún desde su rol de ídolo de Boca, Juan Román Riquelme siempre fue elogioso del trabajo de Marcelo Gallardo y del presente de River Plate. Sin embargo, en su última aparición pública, subrayó el talón de Aquiles de los cinco años del Muñeco al frente del Millonario. “Gallardo es un genio. Armó 10 equipos en 5 años. Pero en el Mundial de Clubes no compitió. El Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. Y cuando nos ganaron a nosotros, no compitieron el año pasado, porque quedaron afuera de la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió Bianchi, el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”, dijo el ex enganche hace poco más de diez días.