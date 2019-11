“Yo lo que quiero es que el equipo le gane a Vélez. Si yo digo un técnico, mañana dicen que yo elegí a tal técnico. Yo tuve la suerte de tener al más grande del fútbol argentino de todos los tiempos, y no lo va a poder superar nadie. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen que Carlos Bianchi era parecido a tal o cual técnico. Nosotros jugábamos siempre con dos delanteros y dos laterales que pasaban todo el tiempo. Por eso poníamos tres volantes de marca. Nosotros atacábamos mucho. Bianchi no defendía”.