Aunque Javier Mascherano es considerado un jugador de la casa, la relación con los hinchas de River no es la ideal tampoco y mucho tuvo que ver una actitud del propio futbolista en el encuentro final del Mundial de Clubes. Varios fanáticos se sintieron "traicionados" porque Masche no saludó a los hinchas cuando lo aplaudieron. Si bien Mascherano tiempo después explicó que no lo hizo por respeto a la camiseta del Barcelona que vestía, este gesto de desprecio aún no fue perdonado.