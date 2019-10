— Me duele que Argentina sea un país pobre. Me duele en el alma. Más allá de que haya gente rica, somos pobres. Me vuelve loco que no se ayude a los nuestros. Porque cuando yo estuve afuera me hicieron sentir extranjero. Por ejemplo, cuando Nancy estaba embarazada y todavía no me había salido el carnet de la obra social que te da el Real Madrid, no la atendían. Yo no digo que no atiendan pero quiero que estemos bien los argentinos. No me gusta que todo el día haya gente cortando las calles. Sé que hay gente que perdió el laburo. A ellos hay que ayudarlos. Las pymes, por decir algo. Generalmente son de clase media. ¿Cómo se les ocurre a los que gobiernan llamar a los de las pymes y decirles “no te voy a cobrar este impuesto este año, pero vos tenés que contratar a un empleado”? Si no, te cobro el doble. Lo digo sin saber nada de economía pero me lo imagino... Hay que tener calle. Calle, muchachos. No se puede vivir en una burbuja. Hay que ayudar al laburador. Cubrilo si el tipo laburó toda la vida. Y le das seis meses para buscar. No regalen la plata porque estamos educando para la mierda. No los vas a hacer laburar más. Algunos están en la casa cagándose de la risa. Total cobran el plan. Se van a cortar la calle. De eso reniego y me duele. Cuando uno está gobernando, los otros de afuera dicen “no, hay que hacer tal cosa”. Pero si ustedes estuvieron antes. ¿Por qué no lo arreglaron? Siempre hubo pobres.