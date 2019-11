- Claro, porque lo siento así, como cualquier argentino. Me falta conocer a Messi, me encantaría. Con Maradona me saqué las ganas en el 2008, cuando estábamos en China y fuimos a ver a la Selección. Se lo pedí especialmente a Adam Silver, el comisionado de la NBA que justo estaba con nosotros. Logró conseguirme un rato con Diego y aún conservo la foto que nos sacamos. Con Manu he estado bastante cuando él iba a jugar a Phoenix (NdeR: ella es la estrella de Phoenix Mercury de la WNBA). También con Luis (Scola) cuando jugaba en los Suns y con Pepe (Sánchez) en los Juegos Olímpicos. Siempre me gustaba charlar con ellos y preguntarles de todo del país.