Está claro que New Indians es, por ahora, la banda de Oberto. Pero él le pone límites a eso. “Dejo claro que soy parte de un grupo. A veces me invitan a un programa para una nota y me piden que toque. Y les respondo que no, que somos una banda y si quieren que lo haga, deben venir todos mis compañeros”, cuenta. Eso sí, por más leyenda que sea él, el grupo está lejos de tener ínfulas. “No me gusta chapear, trato de no hacerlo. Hemos tocados en lugares chiquitos como talleres de motos. No tenemos problemas de cartel. Todo es aprendizaje”, asegura. Está claro que, igual, su fama sirve. “Me conocen más como jugador que como músico, no hay dudas. Y también es verdad que eso me abrió puertas. Hay varios músicos que les encanta el básquet, que lo juegan… Se acercan y me dicen ‘yo tengo un arito en casa o en la sala de ensayo’. Ahí te das cuenta cómo trascendió aquel equipo, la Selección, lo de los Spurs… Ellos me hablan de básquet y yo de música. Ellos me quieren sacar cosas de la intimidad y yo estoy en modo esponja, buscando que me cuenten cosas que me sirva de la música. Les pregunto de todo”, dice entre risas. Y cuenta una anécdota que sorprende. “El que más me llamó la atención fue Andrés Calamaro. Se la pasa muchas horas por día viendo NBA. Sabe de todo, hablamos de igual a igual”, admite.