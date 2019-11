Para muchos sería un cambio abrupto, hasta shockeante, pasar de trabajar en campos de alfalfa con 40 grados de calor o limpiar ómnibus a una realidad completamente distinta en Europa, pero Tortuga no lo siente así. O al menos no lo expresa. “El día a día es tan intenso, con tantos partidos y obligaciones, que no me detengo tanto a pensar o a mirar para atrás. Quizá por eso, porque todo ha pasado demasiado rápido, no he sentido el vértigo… Aunque es verdad que hay momentos, sobre todo los fin de semana o algún día libre, que veo donde llegué, donde juego, y lo disfruto más”, se sincera.