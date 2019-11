Año 2005, Atlético de Madrid presentó una camiseta alternativa ante Mallorca. Ese día, Maximiliano Rodríguez jugó y marcó un gol, pero antes se había negado a hacerlo porque tenía los colores de Rosario Central. Sin embargo, La Fiera tenía un plan B. Así lo contó: "Me acuerdo y me río solo. En el vestuario estaba el Kun (Agüero) y Forlán, siempre hablando de Independiente y yo de Newell’s. Cuando me dicen los utileros que íbamos a jugar con esa camiseta y teníamos que hacer una publicidad yo le dije que no, no puedo jugar con esta camiseta. ‘No juego, no juego, cambienla’. Y bueno tuve que hacerlo. Entonces ese día me llevé en la valija una remera de Newell’s que tenía y me la puse abajo. Kun y los chicos me miraban y decían está loco. Regalé una de esas camisetas a un familiar muy cercano. No la tengo en mi poder, pero la tiene alguien que quiero mucho”.