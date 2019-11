“Nosotros preferíamos algo que volara, porque es más fácil ya que no tiene contacto permanente con el piso. Cuando tenés algo que camina, que está apoyado todo el tiempo, está siempre el problema típico que se incrusta en el campo de juego o te queda volando por arriba. Es muy difícil entre la cámara que va en vivo del camarógrafo que está tomando el estadio y el personaje. Mantenerlo en contacto con el suelo siempre es difícil. Y que avance cuando camine, no patine o no se deslice de más, le suma siempre un problemita adicional”, le explicó a Infobae Neuspiller, quien es el primo de Sebastián, el histórico goleador de Fénix en el ascenso argentino.