La condición Pellegrino, tras el encuentro, sonó más a pedido especial, por la relación entre ambos: “ Le prometí al presidente que a mi me va a tener que echar porque yo de Estancia Chica no me voy, me va a tener que sacar la Gendarmería. Y me dijo que me va a mejorar el equipo porque quiere estar mejor para el campeonato siguiente. Pase lo que pase yo del Lobo no me voy. Se lo dije a los jugadores antes del partido, para que quede claro. Acá está el entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona".