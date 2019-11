Así, con dos títulos sudamericanos y muchas ilusiones, este plantel viajó a Brasil con el objetivo de ser campeón del mundo. No lo logró y el golpe se sintió en el grupo. Gracias a la experiencia de tantos años en el fútbol, Aimar y Placente se encargaron de que la derrota no fuera en vano. Hablaron con los futbolistas y dieron un mensaje claro: los chicos deberán aprender de esta caída dolorosa que el éxito en el deporte, al igual que en la vida, no es para siempre.