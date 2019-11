Y los siguieron: “No tenemos otro jugador como él, ya no va a existir más”, “acabo de viajar 500 km para mostrar mi tatuaje, lo soñé muchas veces”, “siempre me preguntan: ¿Román o tu viejo?, y mi papá sabe que Román está por encima de él”, “vine acá para cumplir un sueño, el tatuaje que me hice en honor al diez es poco con todo lo que nos dio a los hinchas de Boca”.