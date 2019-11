Claro que Verón no quiso entrar en polémicas y al ser consultado por el papel del Diez en Gimnasia optó por ser políticamente correcto y hablar de lo deportivo. “Maradona está encontrando dificultades en el equipo, no por él, sino que por el andar no tan bueno que venía teniendo el equipo. Pueden pasar dos cosas: romper la inercia o que la inercia te arrastre. Le está costando encontrarle la vuelta”, atinó a declarar y no mencionar más al campeón del mundo de 1986.