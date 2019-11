Con la intención de enfriar la situación, el notero le explicó al jugador que su consulta había sido malinterpretada, a lo que Ábila contestó con más tranquilidad. “Yo estoy muy tranquilo, muy bien. Obviamente hay que esperar las resoluciones de fin de año, las elecciones y todo eso, pero tengo contrato con Boca. Yo no me quiero ir, no me quiero esconder y siempre voy a dar la cara. Tengo contrato hasta 2022 y si quienes queden a cargo del club quieren que me quede, bienvenido sea”, expresó ante el micrófono, y reconociendo que su futuro podría depender de los comicios que habrá en la institución de la Ribera el próximo 8 de diciembre.