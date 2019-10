En otro orden, el ex delantero de Independiente no cerró las puertas a un inminente regreso al “Rojo” de Avellaneda, club donde debutó en Primera División. “No me llamó nadie, pero si viene algo del club sería todo un privilegiado”, aseguró en relación a la posibilidad de integrar la Secretaría Técnica junto con Daniel Montenegro, Ricardo Bochini, Ricardo Pavoni y Fernando Berón.