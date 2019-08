Cuándo se dio cuenta que estaba retirado

"Hacía un tiempo que lo venía estudiando, aunque tenía ofertas para seguir jugando. En diciembre tuve de México, pero con mi hermana internada prioricé a mi familia. Fue de a poco. En Hong Kong, cuando el DT no me citaba ya no me calentaba tanto, me iba a pasear con mi señora y no me volvía loco como antes. Me sacaban a los 70 minutos y luego de marcar un gol y me quedaba disfrutando del partido en el banco. Ya me escuchaba y era sincero conmigo mismo. Veía las finales y pensaba que podía estar ahí, pero también sabía que para estar ahí me tenía que fumar todos los entrenamientos durante un año y no sé si estaba bueno eso".