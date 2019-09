"Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar", relató en una entrevista con TyC Sports hace ya varios años. Después de la operación que concretó este martes, Batistuta espera que su vida cambie para siempre.