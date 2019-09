Más allá de su rol de ex futbolista, o de su actualidad como empresario y productor agropecuario, Batistuta viene haciendo públicas sus inquietudes como ciudadano. En su Reconquista natal puso en marcha un centro deportivo de alto rendimiento para propiciar el desarrollo de talentos. "Me cansé de ver chicos que quedaron en la calle por nada. Ya sea porque el entrenamiento les quedaba lejos y tenían que ir a Rosario o Santa Fe y se alejaban de su familia o porque no entendieron nunca que si se tomaban una cerveza menos la vida le podría haber cambiado", reveló en febrero pasado.