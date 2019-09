Uno de ellos es Nicolás Domingo, uno de los futbolistas más queridos entre los simpatizantes del Rojo. El ex River no es del agrado táctico del entrenador, quien decidió jugarse su futuro con "los suyos". El choque por Copa Argentina ante Defensa y Justica –se jugaría la próxima semana– asoma en el horizonte como determinante en el futuro del DT: aseguran que podría dar un paso al costado si el resultado no es satisfactorio.