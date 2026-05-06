Primer simulacro nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy 6 de mayo?

La alerta se activará a través de los altavoces del C5, en teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, así como en radio, televisión y redes sociales. (Infobae/Jenifer Nava Simulacro febrero 2026)

No te espantes, este 6 de mayo del 2026 está programado el primer Simulacro Nacional. El ejercicio se realiza para conmemorar el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

La alerta se activará a través de los altavoces del C5, en teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, así como en radio, televisión y redes sociales.

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Este mensaje llegará a dispositivos móviles con un sonido distintivo y la indicación explícita de que se trata de un simulacro.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro.

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El Primer Simulacro Nacional 2026 será el 6 de mayo a las 11:00 horas con un sismo simulado de 8.2 de magnitud

¿En qué estados sonará el Simulacro Nacional?

El simulacro contempla la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco y una profundidad estimada de 18 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación de la alerta sísmica está prevista en la Ciudad de México y al menos otros ocho estados:

Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán. También incluye regiones como Colima y zonas de alto riesgo sísmico.

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En el sureste, como Quintana Roo, la alerta se emitirá a las 12:00 horas, y en estados del Pacífico, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur y algunos municipios de Chihuahua, a las 10:00 horas.

El simulacro contempla la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco y una profundidad estimada de 18 kilómetros.

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Sismo real días previos al simulacro

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)

El 4 de mayo de 2026, un sismo de magnitud 5.6 se registró a las 09:19 horas con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, según el Servicio Sismológico Nacional.

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y varios municipios del Estado de México.

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El movimiento fue perceptible en la capital y en zonas del centro y sur del país, lo que generó evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.

Las autoridades reportaron saldo blanco y no se registraron daños graves ni personas lesionadas.

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El C5 informó que el 98.61% de los altavoces en la Ciudad de México funcionaron correctamente durante el evento.

Se atendieron 25 incidentes menores relacionados principalmente con caídas y crisis nerviosas.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos locales activaron protocolos de revisión y monitoreo de infraestructura, sin reportar afectaciones mayores.

Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)

¿Cuál es la importancia de los simulacros nacionales de sismo?

El Sistema Nacional de Protección Civil fue creado hace 40 años y desde entonces ha impulsado ejercicios masivos de simulacro en todo el país.

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Estos simulacros son fundamentales para fomentar la preparación ante emergencias y fortalecer la respuesta de la ciudadanía y las instituciones.

Las autoridades sostienen que la práctica regular de protocolos de evacuación y respuesta ayuda a reducir riesgos y salvar vidas en caso de un sismo real.

En años recientes, la tecnología de alerta ha evolucionado. Actualmente, el sistema de alerta sísmica utiliza tanto altavoces públicos como mensajes enviados directamente a teléfonos celulares mediante la tecnología Cell Broadcast System (CBS).

Esto permite que la población reciba la alerta en tiempo real, incluso si se encuentra en movimiento.

Las pruebas buscan evaluar la coordinación entre dependencias, la eficiencia de los sistemas de alerta y la participación de la sociedad.

La experiencia de los sismos pasados ha demostrado que la reacción rápida y la familiarización con los procedimientos de protección civil pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por ello, las autoridades federales y estatales insisten en la importancia de este tipo de ejercicios y en la necesidad de mantener la calma, evacuar ordenadamente y reportar cualquier falla en el sistema de alertamiento para su pronta corrección.

Detalles del operativo

Estos simulacros son fundamentales para fomentar la preparación ante emergencias y fortalecer la respuesta de la ciudadanía y las instituciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta sísmica se difundirá en múltiples canales para asegurar que la población reciba el aviso en tiempo real.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha aclarado que no opera la alerta, y cualquier falla en los altavoces debe reportarse a las autoridades locales, especialmente a través del C5 y otros mecanismos de atención ciudadana.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a participar activamente en el simulacro y a reportar cualquier incidente para mejorar la efectividad del sistema de alertamiento.