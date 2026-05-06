Datacrédito alertó sobre el cambio que transformará las finanzas en Colombia y así impactará a millones de usuarios

- crédito Infobae

Datacrédito aseguró que Colombia atraviesa una transformación profunda en el sistema financiero con la llegada del modelo de finanzas abiertas, una herramienta que cambiará la manera en la que los ciudadanos acceden a créditos y servicios bancarios.

El nuevo esquema permitirá que las personas autoricen el uso de su información financiera y transaccional para obtener productos más ajustados a sus necesidades y mejores condiciones en el mercado.

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La implementación de este modelo busca ampliar el acceso a soluciones financieras y reducir barreras para millones de usuarios, según información conocida por Revista Semana.

Las finanzas abiertas funcionan bajo un sistema de interoperabilidad entre bancos, plataformas financieras y operadores de información, permitiendo compartir datos de manera segura y controlada por el propio usuario.

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De acuerdo con Datacrédito, este mecanismo representa uno de los cambios más importantes que ha tenido el ecosistema financiero colombiano en los últimos años.

El objetivo principal del modelo es que las personas tengan mayor control sobre sus datos y puedan utilizarlos para acceder a créditos, productos financieros y servicios más competitivos.

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La entidad explicó que este nuevo esquema permitirá analizar de manera más amplia la realidad económica de cada usuario, facilitando que personas con menos historial bancario también puedan acceder a alternativas de financiación.

Además, el intercambio de información entre entidades financieras abriría la puerta al desarrollo de soluciones más personalizadas y adaptadas a las necesidades reales de los consumidores.

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Datacrédito indicó que las finanzas abiertas no solo representan un avance tecnológico, sino también una transformación estructural dentro de la relación entre usuarios, bancos y proveedores de servicios financieros.

La interoperabilidad entre diferentes actores del mercado permitiría además fortalecer la competencia entre entidades y estimular la innovación en productos financieros digitales.

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Uno de los puntos centrales del nuevo modelo será la confianza del usuario sobre el manejo de sus datos personales y bancarios.

Por esa razón, Datacrédito señaló que el éxito del sistema dependerá de la existencia de estándares sólidos de seguridad y de mecanismos claros para que las personas decidan qué información compartir y durante cuánto tiempo hacerlo.

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La entidad también advirtió sobre la importancia de la educación financiera dentro de este nuevo escenario digital.

Según explicó, todavía existe desinformación entre muchos ciudadanos sobre la manera en la que funcionan los sistemas de intercambio de datos financieros y los beneficios que podrían obtener mediante estas herramientas.

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Datacrédito sostuvo que las finanzas abiertas podrían facilitar el acceso a productos financieros para personas que actualmente enfrentan dificultades para demostrar su capacidad económica ante los bancos.

Entre los factores clave para consolidar este modelo en Colombia, la entidad mencionó la necesidad de construir propuestas de valor claras, fortalecer la educación financiera y garantizar el uso responsable de la información personal.

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El sistema también busca que las entidades financieras puedan ofrecer alternativas más rápidas y ajustadas a cada perfil de usuario, especialmente en productos relacionados con créditos y financiación digital.

Expertos del sector consideran que este modelo podría modificar de manera significativa la relación tradicional entre ciudadanos y entidades financieras durante los próximos años.

Las plataformas digitales y billeteras electrónicas también jugarán un papel importante en este proceso de modernización financiera.

El avance de las finanzas abiertas ocurre en medio del crecimiento acelerado de servicios digitales, pagos inmediatos y nuevas plataformas tecnológicas en Colombia.

Datacrédito destacó que el intercambio de datos solo debe realizarse cuando exista un propósito claro y un beneficio concreto para el usuario, evitando abusos o manejos indebidos de la información.

La entidad insistió en que los ciudadanos deberán revisar cuidadosamente las autorizaciones que entreguen a plataformas y entidades financieras antes de compartir información sensible.

En medio de este nuevo panorama, las entidades bancarias y operadores de información buscan posicionarse como actores fundamentales para generar confianza dentro del ecosistema financiero colombiano.

Mientras el sector financiero avanza hacia modelos más digitales y personalizados, las finanzas abiertas empiezan a perfilarse como uno de los cambios más importantes para el acceso al crédito y los servicios bancarios en Colombia.