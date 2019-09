El Aguja es una de las personas que más conocen al actual arquero de Boca y quizás su mentor en el fútbol. Juntos desandaron decenas de potreros en su Mendoza natal. En diálogo con Super Deportivo (Radio Villa Trinidad) también hubo tiempo de repasar el día en que estuvo cerca de pasar al Barcelona de España: "Se hizo el pasaporte pero no se concretó porque Lanús tiene su política de no dejar ir a un jugador que todavía no haya jugado en Primera. Él estaba en Reserva y lo habían visto en un Sub 20. Hubo muchas reuniones para que se destrabara el pase pero no se pudo. Es un arquero al que veo muy bien para el Barcelona por sus características, porque ahí te obligan a jugar con el pie".