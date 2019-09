Se vio un equipo revitalizado en lo anímico, motivado por jugar al servicio del Dios del fútbol, impulsado por la fiesta de las tribunas, pero que con el correr de los minutos no pudo ocultar las dificultades para elaborar juego, resolver en ataque y no sufrir las turbulencias en cada embestida del rival. Sin pelota, ejecutó una presión alta pero sin ser vehemente ni agresivo para recuperarla. Los jugadores del Lobo se dedicaron a cubrir espacios y tapar a los posibles receptores. A Racing le costó mucho encontrar a sus interiores y no estuvo cómodo en la salida. Gimnasia se mantuvo durante la primera media hora muy enérgico en los duelos individuales y le puso el partido cuesta arriba al último campeón de la Superliga.