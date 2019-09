Y con respecto a su llegada a Gimnasia, agregó: "Que hable conmigo no cambia porque yo se lo que él siente por mí y lo que yo siento por él, lo que sentimos es respeto de amigos. Por momentos no miro la TV y si me cuentan algo de Maradona quiero que sea algo bueno, no quiero cosas feas. Yo sufro mucho por él. En mi casa ya me conocen, cuando está hablando por un canal, saben que me voy a otro lado y solo, porque me pongo a llorar. Maradona es mi papá, mamá, hermanos, mis hijos, y yo no digo esto para quedar bien porque se lo dije un montón de veces. Por eso estoy feliz de la vida que tenga esta posibilidad porque él esta feliz".