"Al primero que me diga que esto fue una sorpresa o un milagro, me voy. Rompo un teléfono, después se los pago, pero lo rompo", aseguró Luis Scola y soltó una sonrisa. "Lo voy a decir antes de que me lo pregunten: esto no es un milagro, lejísimo de se un milagro. No es una sorpresa. Había 22 personas que creíamos que íbamos a estar acá. Es todo lo que necesitábamos, que lo creyera el equipo". Así, contundente y claro como siempre, el capitán de la selección argentina plantaba bandera. La bandera de este equipo que continúa con pasos de gigante.