La estrategia fue parecida a la que el ex capitán de la Selección empleó con Mariano Messera, orientador de la Reserva y DT interino de la Primera tras la renuncia del Indio Ortiz. Durante el primer llamado, Diego lo elogió de un modo que desarmó cualquier tipo de prejuicio del ex enlace. "Vos fuiste 10 como yo, ya no se gambetea como antes, no se tiran caños", le dijo. Y ya en el césped del estadio Juan Carmelo Zerillo, Maradona también le dedicó un abrazo extenso, y lo homenajeó señalándolo ante el público y dibujando con sus manos el dorsal que representa a los habilidosos: el 10.