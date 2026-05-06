Derrumbe en mina de oro en Marmato dejó dos mineros muertos: uno fue rescatado con vida pero falleció

Derrumbe en mina de oro en Marmato - crédito Bloomberg/Edinson Arroyo

Un derrumbe en una mina de oro del sector Echandía, en el municipio de Marmato, Caldas, causó la muerte de dos trabajadores mineros la tarde del 5 de mayo, según informaron organismos de socorro y medios locales como Riosucio Online. El accidente, registrado en uno de los socavones de extracción, dejó atrapados a dos personas que laboraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Fredy Campuzano y Jhon Faber Martínez. De acuerdo con la información de Blu Radio, Campuzano falleció en el sitio tras la caída de material rocoso suelto sobre un zarzo, estructura que colapsó y lo atrapó de forma inmediata. Su compañero, Martínez, permaneció bajo tierra durante varios minutos. Pese a la intervención de los organismos de socorro, que lograron extraerlo con vida del socavón, murió poco después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el accidente.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Marmato, José Gallego, explicó que participaron siete unidades de bomberos en el operativo, en coordinación con la Policía Nacional. “Resultó necesario el ingreso de personal de bomberos para colaborar con los aspectos relacionados al rescate y la valoración de uno de los involucrados en el accidente. Según información brindada al personal, el accidente se produjo por la caída de material rocoso suelto sobre un zarzo, que atrapó a los 2 mineros causándole la muerte a uno de manera inmediata. El segundo quedó atrapado”, manifestó Gallego, en declaraciones recogidas por Riosucio Online.

Jhon Faber Martínez permaneció atrapado, con vida, mientras organismos de socorro adelantaban intensas labores para lograr su rescate, sin embargo, también murió tras el incidente. - crédito Alcaldía de Marmato

El comandante agregó: “Posterior a esto llegó personal médico que ingresó a la mina con la finalidad de estabilizar al paciente debido a los diversos traumas y aplastamiento que presentaba el minero. Se suministró ventilación manual al paciente por su delicado estado de salud. Pese a los esfuerzos conjuntos para preservar la vida, el segundo minero murió en el lugar”.

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Al finalizar las labores de rescate, las autoridades dejaron los cuerpos a disposición del CTI de la Fiscalía para los actos urgentes correspondientes.

Marmato: minería tradicional y riesgos laborales

Marmato, municipio ubicado en el alto occidente de Caldas, se caracteriza por su vocación minera. La explotación de oro es la principal fuente de empleo y dinamiza la economía local y regional. En el sector, convergen actividades de minería tradicional e iniciativas empresariales formalizadas, lo que ha generado un escenario de retos y oportunidades para la comunidad.

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La mina en la que ocurrió el accidente hace parte de los socavones donde operan trabajadores artesanales y empresas como Aris Mining. Según datos de Valora Analitik, la mina de Marmato gestionada por esta compañía posee reservas probadas de 3,2 millones de onzas de oro, con potencial de alcanzar seis millones. La empresa estima una vida útil de la mina de 20 años adicionales.

En 2025, la producción de oro en Marmato se ubicó en cerca de 29.000 onzas. Para 2026, las proyecciones oscilan entre 35.000 y 50.000 onzas, lo que representaría un incremento superior al 20 % en este segmento, de acuerdo con la información reportada por Aris Mining.

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Formalización minera y contexto social

En días recientes, la organización EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) realizó una reunión con integrantes de la sociedad civil de Marmato y representantes de Aris Mining. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la formalización minera y los desafíos que enfrenta la industria local.

Rubén Darío Rotavista, representante legal del proyecto Porvenir S.A.S., en el que participan más de 120 mineros tradicionales, señaló que “la clave de todo está en los porcentajes de recuperación, porque se pasa de recuperar 18 % a 87 %”. Rotavista explicó que el porcentaje de recuperación corresponde a la cantidad de oro extraído por tonelada de roca y que la tecnología industrial permite elevar esa cifra, beneficiando tanto a la empresa como a los pequeños productores.

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El proceso de formalización también implica mejoras en salubridad y sostenibilidad ambiental. “La formalización es difícil porque requiere voluntad de los actores y márgenes de ganancia que superen a la minería informal. Mientras la informalidad sea más rentable, seguirá habiendo problemas. Además, es necesario concientizar al pequeño minero de que el país necesita esos recursos”, indicó Rotavista.

Durante la reunión, Nelson Castaño, docente de Marmato, manifestó que la minería informal ha generado un entorno en el que muchos jóvenes no encuentran incentivos para continuar su educación, ya que perciben mayores ingresos en la extracción de oro. “Un joven podría ganar, en algunos casos, hasta $400.000 diarios en esta actividad”, aseguró Castaño.

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Desafíos para la minería y la comunidad

La minería informal sigue siendo uno de los principales retos en Marmato. De acuerdo con la información aportada en la reunión de EITI, la formalización permitiría operar con mayores estándares de salubridad y sostenibilidad ambiental, en contraste con las prácticas informales, que no cumplen con estos requisitos.

Sandra Milena Rojas, oficial senior de políticas en la organización, advirtió que uno de los principales desafíos es garantizar la coexistencia entre los distintos actores de la industria minera. Señaló: “Las actividades empresariales pueden convivir con la minería ancestral, pero la minería ilegal debe formalizarse, ya que no cumple con estándares de salubridad ni sostenibilidad”.

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El accidente en el socavón de oro del sector Echandía pone en relieve las difíciles condiciones de trabajo en la minería tradicional y la importancia de avanzar hacia la formalización y la protección de los trabajadores en Caldas.