Los avances en la negociación resultaron sustanciosos, a la espera del 10 de septiembre. ¿Qué sucederá ese día? Una junta médica evaluará la salud del Diez y dará su veredicto respecto de si se encuentra apto para ponerse al frente del proyecto. Claro que Maradona ya dio su opinión. Apeló a las redes sociales para hacerlo. "Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. ¡Le mando un abrazo a todos!", escribió en su cuenta de Instagram.