En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú

Cierres de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, mostrando a los candidatos presidenciales en mítines masivos, rodeados de simpatizantes antes de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos 20 años, América Latina presenció seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales, una situación que desafió la estabilidad política y la confianza ciudadana en los procesos electorale, según informó Diálogo Político. Tres de estos episodios ocurrieron en Perú, consolidando al país sudamericano como el escenario más frecuente de este fenómeno en la región.

El conteo actualizado incluirá la elección actual, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a punto de confirmar que Keiko Fujimori superará a Roberto Sánchez por menos del 0,2 % de los votos.

La aparición del empate técnico en las elecciones presidenciales latinoamericanas se convirtió en un desafío recurrente para los organismos electorales y la ciudadanía. Diálogo Político señala que, en las últimas dos décadas, México (2006), El Salvador (2014), Perú (2016 y 2021) y Honduras (2025) atravesaron este tipo de episodios (a la espera de la confirmación oficial del sexto caso en Perú en 2026).

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Dos votantes depositan sus boletas en urnas transparentes dentro de un aula convertida en centro de votación en Perú, simbolizando la tensión y fragmentación inherentes al actual proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empate técnico surge cuando la diferencia entre los candidatos se encuentra dentro del margen de error estadístico o legal, situación que traslada el peso de la legitimidad electoral desde los votos hacia la percepción de confianza en las autoridades encargadas del conteo.

Según el análisis de Diálogo Político, la peculiaridad del empate técnico en la región no reside únicamente en lo ajustado de los resultados, sino en la fragilidad institucional frente a la que se presentan.

La legitimidad del resultado electoral deja de depender exclusivamente del escrutinio y pasa a estar condicionada por la confianza ciudadana en las autoridades electorales. En contextos donde esa confianza es limitada o se ha deteriorado, el empate técnico se convierte en un punto crítico que pone a prueba la resiliencia democrática.

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Precedente mexicano

El caso mexicano de 2006 marcó un antes y un después en la historia reciente de los empates técnicos en América Latina. De acuerdo con Diálogo Político, la contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se resolvió con una diferencia preliminar de solo 0,6 puntos porcentuales.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú revisan meticulosamente actas electorales y sobres en una sala de conteo, con pantallas exhibiendo resultados en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche de la elección, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió no publicar los resultados ante la falta de claridad, y el proceso de definición se extendió durante 65 días. Este episodio representó el empate técnico más prolongado de los últimos veinte años, y sus repercusiones políticas perduraron mucho más allá de la proclamación del ganador. López Obrador no reconoció la derrota, autoproclamó un gobierno paralelo simbólico y alimentó una narrativa de fraude que lo acompañó hasta su llegada a la presidencia en 2018.

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Epicentro de empates

En el escenario latinoamericano, Perú destaca por concentrar la mitad de los casos de empate técnico en elecciones presidenciales. El conteo de la ONPE en la actual elección anticipa que Keiko Fujimori vencerá muy posiblemente a Roberto Sánchez con una diferencia inferior al 0,2 % de los votos, lo que sumará un nuevo episodio a la historia reciente del país.

Diálogo Político subraya que la recurrencia de este fenómeno en Perú evidencia tanto la competitividad de su sistema político como la persistencia de una desconfianza social hacia los procesos electorales.

Una mesa de votación en Perú muestra una fila corta de votantes y múltiples asientos vacíos, reflejando la baja concurrencia y el contraste regional durante la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de México y Perú, el empate técnico también se registró en El Salvador (2014) y Honduras (2025). En todos estos escenarios, las autoridades electorales debieron suspender la proclamación de resultados y gestionar procesos de verificación adicionales, mientras los candidatos y la población aguardaban la definición oficial en un clima de tensión e incertidumbre.

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Papel de las autoridades

Diálogo Político destaca que la duración del conteo y la comunicación transparente de los avances son factores clave para evitar la erosión de la confianza pública durante estos episodios. En el caso mexicano, la demora de 65 días en 2006 no solo postergó la proclamación, sino que alimentó un clima de sospecha que impactó la vida política del país durante años.

El incremento de los empates técnicos en América Latina durante los últimos veinte años refleja la creciente competitividad de los sistemas electorales y la fragmentación de los electorados. Según Diálogo Político, estos casos ponen de relieve la importancia de fortalecer la confianza institucional y de garantizar la máxima transparencia en cada fase del proceso electoral.

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