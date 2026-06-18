Cultura

El Partenón de Atenas recupera el esplendor del siglo XIX

Situado en la Acrópolis, el templo de 2.500 años recibe más de cuatro millones de visitantes cada año

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El Partenón de Atenas en 2018 (Wikimedia Commons)
La restauración devolvió al Partenón de Atenas un aspecto cercano al que tenía a principios del siglo XIX

El Ministerio de Cultura de Grecia anunció este jueves que había concluido la restauración de la fachada occidental del Partenón de Atenas, que ha devuelto al monumento su aspecto de principios del siglo XIX.

El templo de 2.500 años de antigüedad, dedicado a la diosa Atenea y ubicado en una colina de la capital griega, recibe más de cuatro millones de visitantes cada año.

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“Hoy contemplamos el frontón occidental del Partenón como no lo habíamos visto en dos siglos”, declaró la ministra de Cultura, Lina Mendoni, en un comunicado.

“Por primera vez en unos 220 años, el Ministerio de Cultura presenta el lado occidental del Partenón en su forma más completa posible. La vista es verdaderamente impresionante”, agregó.

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El Partenón, templo de 2.500 años dedicado a la diosa Atenea, recibe más de cuatro millones de visitantes por año en Atenas
El Partenón, templo de 2.500 años dedicado a la diosa Atenea, recibe más de cuatro millones de visitantes por año en Atenas

El ministerio indicó que un equipo de arqueólogos, ingenieros y artesanos había utilizado fragmentos antiguos que se conservaban y mármol nuevo para rellenar los huecos y reforzar la fachada occidental del monumento.

“Es un proyecto de una dificultad excepcional”, señaló Mendoni.

Según el ministerio, el templo se encuentra ahora lo más cerca posible del estado en el que estaba inmediatamente después de que se retiraran aproximadamente la mitad de las estatuas restantes por orden del entonces embajador británico ante el Imperio Otomano, Lord Elgin.

No obstante, las esculturas presentes actualmente en Atenas son réplicas, ya que las originales están en el Museo Británico de Londres.

El equipo de arqueólogos, ingenieros y artesanos utilizó fragmentos antiguos y mármol nuevo para completar y reforzar la fachada occidental
El equipo de arqueólogos, ingenieros y artesanos utilizó fragmentos antiguos y mármol nuevo para completar y reforzar la fachada occidental

Reino Unido insiste en que las obras fueron adquiridas legalmente, y los sucesivos Gobiernos han señalado que la decisión al respecto pertenece al museo.

Bajo la dirección de George Osborne, exministro de Finanzas, el Museo Británico ha mantenido conversaciones con el Gobierno griego para llegar a un acuerdo que permita exhibir los mármoles en Atenas.

El primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, también ha intentado en repetidas ocasiones plantear el tema con sus homólogos británicos.

También se conservan fragmentos de esculturas del Partenón en museos de París, Copenhague, Múnich, Viena y Wurzburgo.

Fuente: AFP.

Fotos: Wikimedia Commons (archivo); Reuters/ Louisa Gouliamaki (archivo) y Reuters/ Alkis Konstantinidis (archivo).

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