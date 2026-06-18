José Domingo Pérez ante posible gobierno de Keiko Fujimori: “Debo salvaguardar mi vida”

José Domingo Pérez, conocido por su papel en investigaciones de alto perfil en Perú, reapareció públicamente luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera, por unanimidad, no ratificarlo como fiscal. En ese contexto, Pérez manifestó que, frente a la posibilidad de un gobierno liderado por Keiko Fujimori, su principal prioridad sería “salvaguardar” su vida. Esta declaración fue realizada cuando el 99% de las actas de la segunda vuelta electoral ya habían sido contabilizadas, lo que situó la entrevista en un clima de cierre electoral y de alta tensión política.
Durante la conversación, Pérez reveló información sobre las dinámicas internas de la campaña electoral. Según su relato, Jorge Nieto Montesinos solicitó a Roberto Sánchez la Presidencia del Consejo de Ministros al inicio de la campaña de segunda vuelta. Al recibir una respuesta negativa, Pérez afirmó que se inició una serie de críticas hacia Sánchez, las cuales vinculó con el proceso electoral en el que participó Juntos por el Perú y con la posterior alianza política construida tras las elecciones.
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Tensiones políticas y acusaciones cruzadas en la campaña
El material fuente de la entrevista presenta versiones contrapuestas sobre el conflicto entre Nieto y Sánchez. Mientras Pérez asocia la campaña de críticas a un intento de “terruquear” a la opción política de Juntos por el Perú, la versión contraria sostiene que Nieto simplemente “contó la verdad” sobre una presunta alianza de Sánchez con Movadef. Dentro de este marco, se reafirma la asociación de Movadef con Sendero Luminoso, una organización catalogada como terrorista por el Estado peruano.
Durante el intercambio, Pérez fue consultado sobre si aspiraba a un cargo en el Ministerio de Justicia en caso de un triunfo electoral de Roberto Sánchez. También se le preguntó sobre la pertinencia de su aparición en TikTok anunciando una denuncia por difamación.
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Pérez negó tener aspiraciones ministeriales, calificando estas versiones como parte de una narrativa mediática promovida por ciertos medios de comunicación. En sus palabras: “Esa idea forma parte de la narrativa que algunos medios como el que representas pretenden instaurar en la opinión pública”.
El impacto mediático y el papel de los medios en la campaña
Pérez atribuyó a la cobertura mediática un papel central en el desenlace electoral. Aseguró que, de no haber existido una campaña para vincular a Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú con el terrorismo, los votantes indecisos habrían apoyado esa opción política. Citó expresamente la “campaña infausta de los medios de comunicación” como un factor decisivo en los resultados. Su posición se mantuvo firme ante las preguntas sobre su responsabilidad en el proceso electoral y el efecto de sus denuncias públicas sobre la candidatura de Sánchez.
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En relación a César Tito Rojas, presentado como fundador de Movadef, Pérez evitó pronunciarse. Afirmó: “Yo no me voy a pronunciar en relación a los integrantes de las distintas agrupaciones que han formado una opción democrática”. El registro de la entrevista indica que Juntos por el Perú ya había hecho público su deslinde con Movadef y que Pérez no descartaba sumarse a nuevas agrupaciones políticas.
Salida de la Fiscalía y perspectivas políticas
La no ratificación de José Domingo Pérez como fiscal fue uno de los temas centrales de la entrevista. La Junta Nacional de Justicia tomó la decisión en base a una serie de factores: supuestas irregularidades patrimoniales, cuestionamientos a su desempeño en el caso Cócteles, observaciones a un requerimiento acusatorio, nulidades dictadas por el Tribunal Constitucional, procedimientos disciplinarios y una medida cautelar de apartamiento preventivo, además de su participación en medios digitales.
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Al ser consultado sobre su futuro tras su salida del Ministerio Público, Pérez declaró: “Proteger mi vida”. Subrayó que, tanto el medio que lo entrevistaba como otros actores y analistas, habían señalado posibles riesgos personales. Reiteró que su primera obligación era defender al expresidente Pedro Castillo y trabajar por su excarcelación, una prioridad que, según él, persistía más allá de su cargo fiscal.
Nuevas propuestas y proyección en la política
La entrevista cerró con una referencia a las propuestas políticas que ha recibido Pérez tras su salida de la Fiscalía. El exfiscal explicó que mantiene abiertas varias opciones dentro de nuevas agrupaciones políticas, aunque evitó entrar en detalles por respeto a quienes le han extendido esas invitaciones. Planteó la posibilidad de continuar su carrera en la política, subrayando que su proyección pública no concluye con su etapa en el Ministerio Público.
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El caso de José Domingo Pérez ilustra la compleja relación entre justicia, política y medios de comunicación en el Perú, en un contexto donde las alianzas electorales y las acusaciones cruzadas continúan marcando el debate público.
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