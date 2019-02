En Reconquista no se hablaba de grasa versus masa muscular, ácido láctico y regenerativo. Pero Argentina empezaba a vivir la debacle del Plan Austral, que ya no contenía la inflación. La oferta de Griffa de irse a Newell's encontró en la situación económica un aliado. Batistuta no hubiese ido de no ser porque el fútbol aparecía como una salida laboral.