Con el fin del ciclo escolar de sus hijos llegó el tiempo que algunos de sus amigos lo definieron como "Manu en modo avión", no sólo por la diversidad de los lugares que visitó y los kilómetros que recorrió, sino también por su impronta que quedó retratada en distintos posteos en sus redes sociales con actividades muy distintas de las que solía tener.

Uno de los primeros destinos elegidos por Manu fueron las Islas Vírgenes de donde es oriundo el gran Tim Duncan, que para esa ocasión no fue de la partida. Esa "gran semana" de mediados de mayo, como la definió Ginóbili, que pasó junto a sus ex compañeros de los Spurs (el francés Boris Diaw, el brasileño Tiago Splitter y el australiano Patty Mills, por los que tiene gran estima) dejó postales para el recuerdo como una divertida foto en la que se los ve a los cuatro a bordo de un bote "banana" en medio del mar.