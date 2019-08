El rebelde Gago no sólo sumará en la cancha. No es la única idea. Aun cuando habrá que aguantar su conocido fastidio en algunos días. "Tuvimos que tomar decisiones y él no te la pone fácil porque tiene su carácter. Con el único que no se peleó en la Villa Olímpica es con el cocinero… Después, se peleó con todos", bromeó Heinze con su tono medio mexicano. Entre ellos se entienden. "Yo era un desastre en mi época de jugador. Me enojaba con todos. Hoy les pido tranquilidad a mis jugadores cuando nunca la tuve. Pero me gusta el jugador que siempre se rebele sin faltar el respeto", la siguió el excelente entrenador. Gago se rebeló fundamentalmente a su destino. Ahora, mientras gana su partido personal le tendrá que aportar a Vélez y a sus chicos. Al vértigo de Thiago Almada, que con sus gambetas valientes logró la admiración de todos. A él le tendrá que anunciar qué se le viene a un pibe que sale de Fuerte Apache y le llega la fama de crack de golpe. Al andar de Nico Domínguez, que patrulla en el medio sin parar de correr. A él le tendrá que adelantar qué se encontrará en la Selección. A la potencia de Maximiliano Romero, el centrodelantero que también brilló contra Newell´s. A él le deberá decir si tiene razón Heinze cuando le avisa que para ser un delantero serio no se anda con esas trenzas. A todos les deberá mostrar su profesionalismo para entrenarse, para cuidarse, para pelearle a las lesiones. Estos pibes se darán cuenta de que Gago no es un meme.