Mientras el furor por la serie de Netflix crece, Tevez no le cerró la puerta a una segunda parte en la que debería contar la etapa donde alcanzó la fama mundial gracias a su carrera como jugador en Argentina, Brasil y Europa: "Esta (temporada) llega hasta mas o menos lo que no me conocía nadie; o no sabía casi nadie la historia. Se verá si hay segunda parte, de mi parte está todo dado".