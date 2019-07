"Con Daniele tengo un aprecio muy grande porque es uno de los jugadores que me recibió cuando estuve ahí. No le puedo llamar amistad, pero estuvimos mucho tiempo juntos, también por la edad. Un tipo extraordinario, un profesional de lo mejor que vi. Y como jugador, me daría vergüenza hablar", fue la contundente reflexión que compartió el DT velezano.