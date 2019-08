Debuté un 7 de octubre de 1959 con Raúl Cardozo en el Pabellón de las Industrias. Fue preliminar de una pelea entre Báez y Andreozzi. Esos tres rounds me parecían interminables. Y si la cosa hubiera sido mejor, tal vez no habría asumido el compromiso de vengarme de todo lo que me gritó esa noche la gente. Cada intervención mía era una burla. Cualquier movimiento que hacía, servía para que el público se matara de risa. Cuando terminó el segundo round le dije a Gómez que ganaría por nocaut para que esos "hijos de puta" no se rieran de mí. Trató de calmarme, pero no lo logró: salí como un desesperado a ponerlo nocaut. No lo conseguí, pero en cambio arrimé en las tarjetas para llegar al empate. Mientras me secaba con la toalla, solo en el cuartito que hacía de camarín, me juré por la vida de mi vieja que algún día esos "turros" se iban a arrepentir de las cosas con que me ofendieron tanto. Me decían cosas como estas: "Flaco, dedícate a otra cosa" "Che, flaco, qué malo sos" "Burro, bajate del ring…". Aquello fue una piña en el medio de la trompa para mí. Reconozco que no lucía elegante, que no era vistoso, que no daba un buen espectáculo de boxeo estilista, pero cuando uno está sobre el ring "cagándose" a trompadas, le duele que desde abajo cualquier imbécil le grite las cosas que me gritaban a mí. Todos me habían dicho que no me pusiera nervioso. ¿Nervioso, yo?, me preguntaba a cada momento. Y es verdad: subí sereno, con esa tranquilidad que me acompañó siempre. Lo único que recuerdo bien es que no quise mirarlo cuando el referí nos daba las instrucciones. Esa costumbre después la tomé para siempre. Pensaba en terminar lo más temprano posible porque al otro día tenía que ir a trabajar con el reparto de leche. Y cuando sonó la campana sentí que la sangre me hervía, me vinieron ganas de matarlo y si hubiera podido lo habría hecho. Cada vez que me acercaba a su cuerpo se me paralizaban las manos. Quería y no podía; tenía los músculos contraídos y sentía como una corriente que me atravesaba el cuerpo. A medida que pasaba la pelea, más lo odiaba. Y, sin embargo, Cardozo nunca me había hecho nada. Es más: lo conocía así nomás, de vista; creo que nunca había hablado con él. Pero estaba enfrente, era él o yo. Y esa filosofía la mantuve a lo largo de mi carrera. Cuando cobré los 50 pesos de viáticos no sentí nada. Para mí lo mejor hubiera sido ganar. Por eso pedí la revancha. Ahí sí, lo noqueé en el segundo round. No sentí placer, ni felicidad. Ambicionaba tanto ganar por nocaut que quería saber cuál sería mi reacción. Cuando lo vi en el piso, me sentí conforme conmigo mismo. Miré tímidamente al público para ver qué decían y esa noche no dijeron nada. Cuando el referí me levantó la mano no pensé en mi rival, pensé en mí. Si lo hubiera sentido habría corrido a levantarlo, pero no fue así. Me fui dando cuenta de que en el boxeo no hay alternativas. ¿Por qué, entonces, ser demagogo y querer cambiar el sentido de las cosas? Muchos han dicho –sobre todo en Europa- que yo siento un placer especial cuando le pego a mis rivales. No es cierto: lo que yo siento es una necesidad profesional, casi una obligación. No mido las consecuencias, ni espero que el árbitro dé por terminada la pelea: cuando un hombre está enfrente mío intenta quitarme lo que tengo, y debo destruirlo. Son las reglas del juego. Lo eran en mis comienzos y hoy tienen vigencia. Los cincuenta mangos se fueron multiplicando. Después de Cardozo, Velázquez; y después todos los demás. Me pasé un año con Gómez y Zanutig en el gimnasio de Minella. Un día me fui por causas que no pienso contar. Obviamente, un asunto de dinero…