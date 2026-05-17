México

Ariadna Montiel y Morena celebran 20 mil manifestantes en Chihuahua, pese a “bloqueos de Maru Campos y el PAN”

La dirigente del partido oficialista aseguró que el gobierno estatal bloqueó carreteras para evitar la llegada de asistentes a la marcha

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Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El pasado 12 de mayo, desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, la dirigente Ariadna Montiel anunció la estrategia que seguiría el partido en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

El plan contempló impulsar un juicio político y realizar la movilización convocada para el sábado 16 de mayo. La concentración inició a las 16:00 horas.

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La manifestación convocada por la dirigencia de Morena continúa en Chihuahua, destacan mensajes contra Maru Campos y a favor de la defensa de la soberanía nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores
La manifestación convocada por la dirigencia de Morena continúa en Chihuahua, destacan mensajes contra Maru Campos y a favor de la defensa de la soberanía nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores

El disgusto de Morena contra Campos Galván se centró en un operativo en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara, el 19 de abril.

Mientras políticos del partido oficialista acusaron a la gobernadora de haber violado la Ley de Seguridad Nacional por permitir el ingreso de agentes extranjeros, el PRI y el PAN respaldaron la estrategia de seguridad aplicada por Maru Campos para combatir al crimen organizado.

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La propia Ariadna Montiel y el comunicado de Morena reportaron la asistencia de al menos 20 mil personas a la marcha:

Así concluyó la marcha convocada por Morena en Chihuahua (X/@CruzPerzCuellar)
Así concluyó la marcha convocada por Morena en Chihuahua (X/@CruzPerzCuellar)

“Junto a 20 mil valientes chihuahuenses, alzamos la voz contra los gobiernos panistas conservadores que durante años han gobernado con privilegios, corrupción y abandono mientras el pueblo enfrenta violencia, desigualdad e incertidumbre. Hoy Chihuahua vive una crisis de seguridad, es el primer lugar en homicidios y tiene un gobierno alejado de la gente. Maru Campos debe responder ante el pueblo y la justicia por poner en riesgo la soberanía de toda la patria. Chihuahua es tierra de dignidad y de un pueblo valiente que no se va a quedar callado”.

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Sin embargo, también denunciaron que algunos funcionarios estatales, entre ellos el director de la Junta de Aguas del gobierno estatal, Mario Mata Carrasco, intentó sabotear la llegada de manifestantes fuera de Chihuahua bloqueando la carretera.

¿Qué acusó Ariadna Montiel?

Mario Mata Carrasco bloqueó la carretera de Delicias para intentar frenar la marcha contra Maru Campos (X/@A_MontielR)

La dirigente de Morena escribió en X: “El director de la Junta de Aguas del gobierno estatal, Mario Mata, bloqueando la carretera de Delicias para intentar frenar la marcha pacífica en Chihuahua. Culpando a los agricultores, pero nada más falso: las y los agricultores son gente buena y trabajadora, y ya emitieron deslindes públicos dejando claro que no participan ni respaldan estos bloqueos. Usan instituciones públicas para intimidar, no para servir. Ningún bloqueo detendrá la voz de la gente”.

Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, escribió en sus redes sociales: “En Chihuahua tenemos una gran gobernadora dispuesta a defender al estado con carácter, firmeza y resultados. Tenemos identidad, rumbo y carácter. Nadie va a venir desde fuera a imponernos ideas o decisiones ajenas a nuestra realidad y a nuestros valores”.

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