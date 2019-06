El día que tuvimos que filmar el primer beso, a mí me molestó hacerlo delante de todo el mundo. Me la tuve que bancar, después uno se acostumbra. Para todos los que miraban, el beso habrá pasado como un hecho común, propio del oficio. Para mí, no: la boca de Susana, su piel, su suavidad, me encendieron una sensación que nunca había sentido. Me di cuenta de que estaba frente a una mujer maravillosa, distinta. Cuando en aquella escena –la del beso- puse por primera vez las manos en su cuerpo, me pareció atrapar un cristal transparente. No era solo su físico lo que me atraía: cuando volví a casa retuve el olor de su perfume, el diseño de sus manos, su voz tierna. No sabía cómo hacer para decírselo. Mientras filmábamos era imposible: no tenía más remedio que llamarla. Si no lo hacía me iba a volver loco ese mismo día, miércoles 10 de abril.