En agosto del año pasado, al quedar libre del Cortuluá, el jugador brindó una entrevista al diario As, en la que contó su calvario y hasta se ofreció a jugar gratis para seguir ligado al fútbol. "Las lesiones son las que han frenado mi carrera, porque he trabajado con esfuerzo para perfeccionar las condiciones que me dio Dios. Tenía cerca de 19 años cuando se presentó la lesión de cartílagos, que es difícil de recuperar. Hace dos años recaí en la misma rodilla derecha, por un problema de meniscos. Estuve a punto de dejar a un lado el fútbol, porque hasta quise ir a jugar gratis en varios equipos del fútbol colombiano, pero me cerraron las puertas. Nunca imaginé pasar por momentos tan difíciles, tras estar tanto tiempo sin un contrato, y aunque me deprimí, luego lo asumí con madurez y la esperanza de que podía volver a estar en mi mejor nivel", fueron sus palabras.