Marcelo Ebrard presume encuentro con Jorge Campos en Canadá durante gira del T-MEC

Runión de Ebrard con Jorge Campos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con el histórico exportero mexicano Jorge Campos durante la gira de trabajo que realiza en Toronto, Canadá, como parte de la Misión Comercial México-Canadá 2026.

A través de sus redes sociales, Ebrard compartió una fotografía junto al exfutbolista acompañada del mensaje: “Con Jorge Campos en Toronto!!”, encuentro que ocurrió en medio de las actividades económicas y diplomáticas que encabeza el funcionario mexicano en territorio canadiense.

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Durante una conversación difundida en video, Campos habló sobre las expectativas rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Crédito: Instagram Marcelo Ebrard

El exguardameta señaló que el país tiene experiencia tras haber sido sede en 1970 y 1986, y consideró que esta nueva edición será “especial” por tratarse del tercer Mundial realizado en México.

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Mundial 2026: Jorge Campos confía en la Selección Mexicana

En el encuentro, Jorge Campos aseguró que la Selección Mexicana puede aprovechar la localía durante el torneo y destacó el trabajo que realizan Javier Aguirre y Rafa Márquez al frente del equipo nacional.

El exarquero comentó que, aunque es complicado hablar de un posible campeonato, México suele fortalecerse cuando juega en casa. Además, subrayó la importancia histórica de que el país sea el primero en albergar tres Copas del Mundo.

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(Foto: especial)

Por su parte, Marcelo Ebrard respondió con entusiasmo y afirmó: “México es campeón mundial. Es el único país del mundo que tres veces ha tenido Mundial”.

Puntos destacados del encuentro entre Ebrard y Jorge Campos

La reunión ocurrió en Toronto durante la Misión Comercial México-Canadá 2026 .

Ambos hablaron sobre el Mundial 2026 y el papel de México como sede.

Jorge Campos elogió el trabajo de Javier Aguirre y Rafa Márquez .

Marcelo Ebrard destacó la relevancia histórica de que México organice tres Mundiales .

El encuentro fue compartido en redes sociales por el titular de Economía.

Canadá y México fortalecen alianza económica y comercial

La visita de Marcelo Ebrard a Canadá forma parte de una estrategia para fortalecer la relación económica bilateral en el contexto de las negociaciones del T-MEC y del nuevo Plan de Acción México-Canadá acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

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Marcelo Ebrard y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, encabezaron el inicio de trabajos en la misión comercial mexicana en Canadá. (Crédito: Secretaría de Economía)

Durante la misión comercial, Ebrard sostuvo reuniones con el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, así como con empresarios, inversionistas y representantes de diversos sectores productivos.

Frente a más de 240 empresarios mexicanos, el secretario de Economía señaló que el objetivo es abrir nuevas oportunidades ante la incertidumbre económica internacional y consolidar relaciones con socios confiables.

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Empresas mexicanas buscan inversiones y negocios en Toronto y Montreal

La misión comercial reúne a 244 empresas mexicanas de sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas y educación. Durante los dos días de actividades en Toronto y Montreal se realizan más de mil reuniones de negocios entre compañías mexicanas y canadienses.

Además, Ebrard y LeBlanc sostuvieron encuentros con directivos de empresas como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail y TC Energy, además de reuniones con fondos de inversión y pensiones canadienses.

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabezó el inicio de los trabajos de la misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: SRE)

La Secretaría de Economía informó que en todas las reuniones se promovieron las oportunidades de inversión y colaboración económica que ofrece México.

Brandon Valenzuela en el encuentro

Además de reunirse con Jorge Campos, Marcelo Ebrard coincidió con el beisbolista mexicano Brandon Valenzuela, quien le obsequió un jersey de los Toronto Blue Jays con el nombre “Marcelo” y el número 25.

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El encuentro entre Ebrard y figuras del deporte mexicano ocurrió en un contexto donde México y Canadá buscan reforzar no solo su relación económica, sino también los vínculos culturales y deportivos rumbo al Mundial de 2026.