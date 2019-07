Sin embargo, para otros, el delantero ya no tiene que formar parte del equipo conducido por Gustavo Alfaro. Uno de los que se pararon en esta vereda fue Oscar Ruggeri, ex defensor de Boca y actual panelista en Fox Sports, que fue contundente con su opinión. "Si un pibe se quiere ir de un lugar, no hay que ponerlo más", lanzó el Cabezón.