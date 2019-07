Respecto de los referentes, apuntó: "Siento dolor porque algunos jugadores se besan el escudo cuando hacen un gol y luego se van de Boca por dinero". Y luego profundizó, nombre por nombre. De Benedetto, resaltó: "No está mal que el jugador se vaya a Europa, es su trabajo. Pero entonces no te beses el escudo en cada festejo". Y al "Apache" lo golpeó apelando a un concepto similar. "Boca es muy grande para que un jugador decida cuando se va y cuando vuelve como lo hizo Tevez. El club y la gente se merece mayor respeto", dijo, en alusión a la decisión de "Carlitos" de emigrar an Shanghai Shenhua en 2017, para luego retornar cuando su momento deportivo en China no era positivo.