Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a cargo del Ministerio de Seguridad desde aquel episodio (tras la renuncia de Martín Ocampo), dio su visión sobre el reclamo de Boca en una entrevista con el periodista Ramón Indart en Radio Con Vos. "Yo lo dije desde el día uno, cuando Horacio (Rodríguez Larreta) me dijo que me hiciera cargo; hubo un operativo que no se resolvió bien, hubo una agresión en Libertador y Lidoro Quinteros, y la responsabilidad de la seguridad claramente recae en nosotros, no sé qué tiene que ver un club a siete u ocho cuadras de la cancha", subrayó, respaldando con sus palabras la postura de River, que en su descargo ante el TAS apuntó que las autoridades de la Ciudad se habían hecho cargo de las fallas alrededor de la agresión.