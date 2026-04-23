Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Su captura fue informada este 23 de abril por Omar García Harfuch. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La tarde de este 23 de abril, autoridades mexicanas informaron la detención en Argentina de Fernando Farías Laguna, quien tuvo el rango de contralmirante en la Secretaría de Marina (Marina), señalado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

Farías fue arrestado con fines de extradición y en posesión de documentación falsa, tras permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. El anuncio lo hizo Omar García Harfuch, quien detalló que la captura fue resultado de la colaboración entre la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Interpol México y el gobierno argentino.

El caso del huachicol fiscal involucra a una organización acusada de facilitar la entrada irregular de combustible a México, disfrazado como aceite o lubricantes para evadir impuestos.

El mismo esquema habría permitido el desembarque de buques con hidrocarburos en los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025, operación en la que estarían implicados otros altos mandos de la Marina y personal de aduanas.

La investigación llevó a la baja administrativa de cuatro elementos de la Marina, incluidos los hermanos Fernando Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías.

El papel de Fernando Farías en la red de huachicol fiscal

Fernando Farías ha sido identificado por las autoridades como líder de una organización criminal conocida como "Los Primos", junto con su hermano.

Ambos presuntamente operaban en coordinación con funcionarios aduanales y empresarios para introducir millones de litros de hidrocarburo al país, eludiendo controles fiscales con documentación apócrifa.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina. (SSPC)

El delito imputado contra Fernando Farías es delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa.

La orden de aprehensión contra Fernando Farías fue emitida en noviembre de 2025.

Proceso judicial y baja de la Marina

El contralmirante tramitó recursos legales para frenar la acción penal en su contra, pero los jueces solo concedieron medidas limitadas.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, una suspensión definitiva otorgada en enero de este año no canceló la orden de aprehensión ni el proceso penal, sino que estableció que, en caso de captura, su libertad quedaría a disposición del juzgado.

La red denominada como "Los Primos" introducía hidrocarburos al país mediante buques.

La Secretaría de Marina, encabezada por Raymundo Morales Ángeles, separó a los hermanos Farías Laguna conforme a la Ley Orgánica de la Armada de México. La baja se aplicó porque los elementos no podían cumplir sus funciones, sin que esto implicara una sanción penal.

Cabe señalar que apenas en marzo de este año, la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México negó un amparo solicitado por la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención por el caso de huachicol fiscal.

Implicaciones y antecedentes del caso

El escandalo del huachicol fiscal atrajo la atención pública desde septiembre de 2025, cuando fue detenido el hermano de Fernando Farías, el vicealmirante Manuel Roberto Farías y vinculado a proceso por delincuencia organizada.

Posteriormente, la Marina inició procedimientos de baja administrativa en octubre y septiembre de ese año para ambos hermanos, aunque estos promovieron amparos que fueron desechados.

El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna, ha asegurado en diversas ocasiones que la investigación de la FGR contra los Farías presentó irregularidades y limitó el derecho de defensa.

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

En meses recientes, la jueza federal Mariana Vieyra Valdez ordenó a la fiscalía entregar toda la carpeta de investigación a los abogados y transparentar el expediente.

La defensa sostiene que la investigación se basó en elementos poco sólidos y ha pedido la intervención del Ejecutivo federal para revisar el caso.

La detención de Fernando Farías en Argentina representa un avance en el proceso judicial abierto por el contrabando de hidrocarburos, uno de los casos más relevantes de presunta corrupción dentro de la estructura de la Marina y el sistema aduanal mexicano. El proceso de extradición y las investigaciones en curso determinarán la responsabilidad penal del presunto líder de “Los Primos”.

Los hermanos Farías y su vinculo con Rafael Ojeda, exsecretario de Marina

Además, Fernando Farías Laguna y su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, son señalados como presuntos sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien fue titular de la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La relación se establece por el parentesco de los hermanos con la esposa del exsecretario.

Según reportes, los hermanos Farías Laguna habrían aprovechado su cercanía con Ojeda Durán y sus cargos dentro de la Marina para operar una red de contrabando de hidrocarburos.

Pese al vínculo familiar, no existen pruebas que involucren directamente a Rafael Ojeda en las actividades ilícitas investigadas.

Hasta ahora, la indagatoria de la FGR se ha centrado en los hermanos Farías Laguna y otros funcionarios señalados por facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante documentación falsa y evasión de controles fiscales.

En febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que las líneas de investigación vinculen al exsecretario de Marina con la red de huachicol fiscal desarticulada.