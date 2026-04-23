Ingreso Mínimo Garantizado: Secretaría de Integración Social ajustó el calendario y los requisitos para primera infancia y educación

El pago de transferencias del IMG coincide con el ciclo escolar y exige la asistencia educativa de los beneficiarios como requisito fundamental - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social confirmó el calendario y la metodología de pagos para los componentes de Primera Infancia y Educación del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá para lo que resta del 2026.

El esquema de transferencias monetarias está diseñado para asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna y efectiva a los hogares con niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y el bienestar infantil en la ciudad.

Calendario y requisitos para acceder a las transferencias

El calendario de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado para Primera Infancia y Educación está alineado con el ciclo académico de la ciudad. Las familias beneficiarias recibirán las transferencias durante 10 meses al año, en correspondencia con los periodos de actividad en los jardines infantiles y centros Crecer de la entidad, así como en los colegios oficiales del distrito.

Las familias beneficiarias pueden recibir hasta $300.000 mensuales por hogar, según cantidad y características de los miembros incluidos en el programa - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

El pago solo se realiza si se confirma la asistencia efectiva de los beneficiarios a los servicios educativos, lo que garantiza que el apoyo esté condicionado al cumplimiento escolar y la participación activa en los programas. Para acceder a estas transferencias, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos:

Primera Infancia: Tener niñas y niños entre 0 y 6 años y estar clasificados en los grupos Sisbén A, B o C1 a C9.

Educación: Tener niñas, niños y adolescentes entre 7 y 19 años y estar clasificados en los grupos Sisbén A o B.

Esta focalización permite priorizar a los hogares más vulnerables y organizar la entrega de recursos de acuerdo con la situación socioeconómica y el compromiso educativo de las familias.

Monto de las transferencias y modalidades de pago

El valor de las transferencias oscila entre $40.000 y $100.000 por cada niña, niño o adolescente beneficiario, dependiendo del nivel de pobreza, el grado educativo y condiciones diferenciales como discapacidad o pertenencia a población víctima. El valor máximo puede alcanzar hasta $300.000 mensuales por componente y por hogar. Es decir, una familia puede recibir apoyos diferenciados en función de la cantidad y características de los miembros beneficiarios.

El Ingreso Mínimo Garantizado focaliza ayudas en hogares con niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la ciudad de Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

Los pagos se ejecutan de forma escalonada a través de billeteras digitales —DaviPlata, Nequi, MOVii, ¡Dale! y Bancamía— o mediante giros en puntos Efecty para quienes no tienen acceso a cuentas digitales. Los beneficiarios reciben un mensaje de texto que confirma la disponibilidad del dinero, el cual puede ser retirado según el canal asignado.

La Secretaría de Integración Social recomendó a las familias estar atentas a los mensajes de notificación y consultar cualquier inquietud a través de la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a la Subdirección Local de Integración Social más cercana.

Distribución de pagos durante abril de 2026

Hasta la última semana de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Integración Social, realizó el pago correspondiente al cuarto mes del año, beneficiando a más de 897.000 personas en los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con pertenencia étnica. En el segmento de personas, los pagos han alcanzado a más de 106.000 beneficiarios en las categorías de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

La inversión social para este ciclo supera los $54.000 millones, con un acumulado anual de más de $173.000 millones destinados a transferencias monetarias. Adicionalmente, desde el 1 de abril, se inició con la recarga de pasajes gratuitos en TransMilenio para más de 760.000 personas, con una inversión superior a $13.000 millones, facilitando la movilidad y el acceso a servicios educativos y sociales.

Durante abril de 2026, más de 897.000 personas recibieron el pago del Ingreso Mínimo Garantizado en los componentes de pobreza extrema, educación, primera infancia y víctimas étnicas - crédito Secretaría de Integración Social

Detalle de la distribución de pagos

En el componente de hogares, las transferencias se distribuyen así:

Pobreza extrema: 166.000 beneficiarios, inversión de $24.249 millones.

Primera Infancia: 164.000 beneficiarios, inversión de $2.124 millones.

Educación: 567.000 beneficiarios, inversión de $10.623 millones.

Víctimas con pertenencia étnica: 53 beneficiarios, inversión de $9 millones.

En el componente de personas:

Personas mayores: 88.000 beneficiarios, inversión de $13.200 millones.

Jóvenes: 2.500 beneficiarios, inversión de $930 millones.

Personas con discapacidad: 15.800 beneficiarios, inversión de $3.051 millones.