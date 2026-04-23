Precio de la canasta básica de alimentos supera los $300 en Panamá

La economía familiar se resiente con el alto precio de los alimentos. EFE/ Juan Pablo Pino

Los precios de la canasta básica de alimentos en Panamá continúan en escalada, como consecuencia, entre otros factores, del alza de los precios de los combustibles, llegando a un promedio de $350.

En Panamá la canasta básica familiar de alimentos está compuesta por 59 alimentos, que incluye lácteos, verduras, carnes, huevos, cereales, azúcares y grasas, entre otros productos.

Un reciente monitoreo quincenal realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró un incremento de 0.79 centavos, un 0.25%, en los productos que venden los supermercados, así como de $3.01, un 0.85%, en los anaqueles de minisúper y abarroterías rutas ubicados en la ciudad de Panamá.

Las denominadas “rutas”, de acuerdo con la entidad, corresponden a los recorridos de verificación de precios que realizan sus funcionarios en minisúper, abarroterías y pequeños comercios ubicados en las comunidades.

Dedicados al comercio al por menor, estos establecimientos forman parte importante del abastecimiento diario de los consumidores panameños, por lo que su monitoreo permite comparar el comportamiento de precios con el de los supermercados y otros puntos de venta.

En las populares tiendas y abarroterías los precios aumentan a casi el doble. FOTO: SAòL LîPEZ/ CUARTOSCURO.COM

Los monitoreos forman parte de las evaluaciones periódicas, que realiza la Acodeco para observar el comportamiento de los precios de productos de consumo básico y así poder analizar las posibles variaciones, relacionadas con factores externos, como el costo del combustible y su impacto en la cadena de distribución.

La institución reiteró que este seguimiento busca mantener informados a los consumidores y promover la transparencia en los mercados, además de facilitar información que permita comparar precios en los diferentes establecimientos comerciales.

Se busca, de igual manera, detectar los cambios importantes de precios, que sirvan para determinar políticas públicas que beneficien a la población.

En su trabajo de verificación, la entidad también informó que entre enero y marzo de este año se registraron 123 quejas contra agencias de autos nuevos y usados, por una cuantía total que supera los $2.6 millones.

De acuerdo con los registros de la institución, 82 quejas corresponden a agencias de autos nuevos, que representan reclamaciones por $2,3 millones.

La entidad recibe quejas por incumplimiento de la garantía, tanto en autos usados como nuevos.

El principal motivo de las quejas es el incumplimiento de garantía, con 60 casos, equivalente al 73.2% del total, y una cuantía de $1,6 millones.

Otras quejas reportadas y dadas a conocer por la entidad contra las agencias de autos nuevos incluyen vicio oculto (7 casos), falta de información (6), devolución de dinero (3), incumplimiento de servicio (2), cláusula abusiva (2), incumplimiento de contrato (1) y cobro indebido (1).

Referente a la comercialización de autos usados, la institución indicó que recibió 41 quejas, por un monto total de $350,000.

Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de la garantía encabeza las reclamaciones con 27 casos, equivalente al 65.9% del total y una cuantía de $253,585.

A este incumplimiento de garantías le siguen falta de información (8 casos), cláusula abusiva (3), devolución de dinero (1), incumplimiento de contrato (1) y vicio oculto (1).

Los monitoreos permiten detectar la evolución de los precios de los productos al consumidor. (Foto cortesía Acodeco de Panamá)

En Panamá la norma vigente, la Ley 45 de 2007, indica que los proveedores de vehículos nuevos deben otorgar una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

Esta garantía debe entregarse por escrito al consumidor, y si la garantía del fabricante es más favorable, el proveedor está obligado a respetarla. En el caso de los vehículos usados, la normativa establece una garantía mínima de 6 meses o 15 mil kilómetros, que también debe entregarse al consumidor por escrito, y cualquier garantía mayor ofrecida debe quedar debidamente documentada.