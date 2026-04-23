Guatemala

Guatemalteca hace historia como la primera mujer latinoamericana en el Comité Mundial de Ética de Turismo

Con la llegada de Nancy Mejía al influyente órgano internacional, Guatemala y Centroamérica celebran un avance importante en la representación turística y en la promoción de valores de ética y sostenibilidad en el sector

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La experiencia regional suma una mirada distinta a los retos de la industria mundial, inspirando más inclusión y responsabilidad en el sector (Foto cortesía Cámara de Turismo de Guatemala)
La experiencia regional suma una mirada distinta a los retos de la industria mundial, inspirando más inclusión y responsabilidad en el sector (Foto cortesía Cámara de Turismo de Guatemala)

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) anunció que Nancy Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Turismo de Guatemala, integrará como miembro titular el Comité Mundial de Ética de Turismo de ONUTURISMO durante el periodo 2025–2029. Se trata de la primera mujer latinoamericana en formar parte de este órgano internacional, según informó la entidad regional.

La incorporación de Mejía fortalece la presencia de Guatemala y Centroamérica en foros internacionales. CATA indicó que su liderazgo permite que “Guatemala y Centroamérica ocupen espacios estratégicos donde se define el futuro del turismo global”.

La ejecutiva, quien integra el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica a través de la Federación de Cámaras de Turismo de Centro América (FEDECATUR), ha impulsado proyectos orientados a la participación plena del sector privado en las iniciativas de promoción, comercialización e integración turística de la región.

CATA sostiene que la perspectiva de Mejía generará un impacto positivo en una “industria basada en la ética, la sostenibilidad y el respeto por las culturas y los territorios”, reafirmando su reconocimiento al nuevo rol obtenido.

“Felicitamos a Nancy Mejía, Directora Ejecutiva de la Cámara de Turismo de Guatemala. Su liderazgo, posiciona a Guatemala y Centroamérica en espacios estratégicos del turismo global”, anunció el organismo este miércoles.

Sobre el organismo

La participación de Nancy Mejía en este órgano internacional refuerza el posicionamiento institucional y el impulso de políticas orientadas a la sostenibilidad y colaboración pública-privada en la región. Video cortesía

El Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET), establecido en 2003 por la Asamblea General de ONU Turismo, funciona como un organismo autónomo encargado de impulsar un turismo responsable y accesible a nivel global, según información de ONU Turismo.

Entre las principales tareas asignadas al CMET, destacan la promoción y supervisión del Código Ético Mundial para el Turismo, así como la evaluación del cumplimiento de los principios delineados en este marco, de acuerdo con la agencia especializada de las Naciones Unidas.

Este órgano, que mantiene comunicación directa con la Asamblea General de ONU Turismo, está conformado por miembros seleccionados a título individual, sin representar a gobiernos ni a los países de origen, informó la entidad.

La trayectoria

Nancy Mejía Bonifazi cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector turístico de Guatemala. A lo largo de su carrera, ha impulsado programas e iniciativas de ley orientadas al fortalecimiento del desarrollo turístico en el país.

Ha jugado un papel activo como colaboradora en la elaboración de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico de Guatemala 2012-2022, así como en el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025.

Además, ha participado en la formulación de planes de desarrollo turístico gremiales, segmentados y territoriales a nivel nacional, junto con estrategias de promoción y comercialización de Centroamérica como multidestino.

Ser parte del máximo órgano ético del turismo global abre caminos para la voz centroamericana en los debates sobre sostenibilidad y diversidad cultural (Foto cortesía Cámara de Turismo de Guatemala)
Ser parte del máximo órgano ético del turismo global abre caminos para la voz centroamericana en los debates sobre sostenibilidad y diversidad cultural (Foto cortesía Cámara de Turismo de Guatemala)

Desde abril de 2012, ejerce el cargo de Directora Ejecutiva en la Cámara de Turismo de Guatemala, donde ha liderado la gestión institucional durante más de 14 años. Su labor en esta entidad se ha enfocado en la promoción del turismo, la coordinación de proyectos sectoriales y la representación gremial ante diferentes instancias públicas y privadas.

Previamente, se desempeñó durante casi cinco años como Gerente de Mercadeo en la misma institución, entre julio de 2007 y abril de 2012.

Antes de su paso por la Cámara de Turismo, ocupó el cargo de Jefa de Promoción, Publicidad y Comercialización en el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) desde noviembre de 1992 hasta diciembre de 2004.

Allí dirigió los departamentos encargados de la promoción y comercialización turística dentro de la División de Mercadeo, participando en la planificación y ejecución de campañas para el impulso del turismo nacional e internacional.

En el ámbito académico, cursó la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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