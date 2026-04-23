Rebeca Grynspan propone reformar la ONU y priorizar la diplomacia preventiva ante un mundo “encrucijado”

Rebeca Grynspan presentó su visión como candidata a la Secretaría General de la ONU. Cortesía: Redes sociales Rebeca Grynspan

La economista costarricense Rebeca Grynspan, aspirante a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, presentó su visión de liderazgo ante Estados miembros y representantes de la sociedad civil, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y crecientes desafíos globales.

Durante un diálogo interactivo, Grynspan advirtió que el mundo atraviesa una “encrucijada”, lo que obliga no solo a defender el papel del organismo multilateral, sino también a impulsar reformas profundas para garantizar su eficacia en el siglo XXI.

“Nuestro mundo está en una encrucijada, y creo que para defender a la ONU, debemos tener el coraje de reformarla”, afirmó la candidata, al detallar tres prioridades estratégicas: paz, reforma institucional y visión de futuro.

Paz: una ONU más activa en la prevención de conflictos

Uno de los ejes centrales de su propuesta es reposicionar a la ONU como un actor clave en la prevención de conflictos, mediante una diplomacia constante, activa y anticipatoria.

Grynspan planteó que el organismo debe actuar antes de que las crisis escalen, recuperando su papel como mediador global en escenarios de tensión.

Este enfoque cobra relevancia en un momento en que distintos conflictos internacionales han evidenciado limitaciones en la capacidad de respuesta del sistema multilateral, especialmente en fases tempranas de las crisis.

La economista costarricense propone fortalecer la diplomacia preventiva para evitar conflictos. Cortesía: Redes sociales Rebeca Grynspan

Reforma: una organización más ágil y efectiva

El segundo pilar de su visión se centra en la necesidad de transformar la ONU en una institución más receptiva, transparente y orientada a resultados concretos.

La candidata subrayó que la legitimidad del organismo depende de su capacidad para responder eficazmente a las necesidades sobre el terreno, lo que implica mejorar la ejecución de programas y fortalecer la rendición de cuentas.

En ese sentido, su propuesta apunta a modernizar la estructura institucional para adaptarla a un entorno global cada vez más dinámico y complejo.

Futuro: cooperación global ante nuevos desafíos

El tercer eje de la propuesta de Grynspan está enfocado en fortalecer la cooperación internacional frente a desafíos emergentes como la inteligencia artificial y el cambio climático.

La economista insistió en que estos retos requieren respuestas coordinadas entre países, evitando que las brechas entre naciones se amplíen.

“Debemos asegurar que ninguna nación, grande o pequeña, se quede atrás”, señaló, al destacar la importancia de construir consensos globales inclusivos.

La candidata plantea mayor cooperación global ante retos como la inteligencia artificial y el cambio climático. Cortesía: Redes sociales Rebeca Grynspan

Un momento clave para el liderazgo global

Las declaraciones de Grynspan se producen en un momento en que la Organización de las Naciones Unidas enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad ante crisis prolongadas, conflictos armados y retos globales de gran escala.

El proceso de selección del próximo secretario general será determinante para redefinir el rumbo del organismo, en un contexto donde el multilateralismo enfrenta presiones y desafíos crecientes.

En ese escenario, la candidatura de la costarricense ha comenzado a generar expectativa, tanto por su trayectoria en organismos internacionales como por su perfil técnico y diplomático.

Su aspiración surge en un contexto de cuestionamientos al rol actual de la ONU. Cortesía: Redes sociales Rebeca Grynspan

Llamado a recuperar el espíritu fundacional

En su mensaje final, Grynspan apeló al origen de la ONU como una organización nacida de la necesidad de reconstruir tras momentos críticos de la historia mundial.

“La ONU nació de la esperanza y del coraje para construir de nuevo. Estoy lista para recorrer este camino para crear un futuro más fuerte y más unido”, concluyó.

Sus planteamientos se suman al debate internacional sobre el futuro del organismo y el tipo de liderazgo que se requiere para enfrentar los desafíos globales de las próximas décadas.