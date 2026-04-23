Inpec confirmó que alias Douglas, vocero de la Paz Urbana, permanece en un centro médico por complicaciones de salud

El condenado ha hablado en otras ocasiones sobre sus problemas de salud - crédito Visuales IA (Policía Nacional / Inpec)

Desde que se conoció la fiesta adelantada al interior de la cárcel de Itagüí en la que participaron varios voceros de la Paz Urbana en Antioquia, se han generado varios rumores sobre el traslado de los reclusos.

A pesar de que el presidente ordenó el traslado de los gestores de paz, hasta el momento el Inpec no ha confirmado cuáles son los miembros de la Paz Urbana que violaron las normas del centro de reclusión.

Uno de los señalados por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla es José Leonardo Muñoz Martínez, más conocido como “Douglas”, cabecilla de la Oficina de Envigado que encabezó el evento registrado en La Alpujarra en el que estrechó la mano del presidente Gustavo Petro.

Después de que “Douglas” negó haber sido parte de la fiesta en la que se presentó Nelson Velásquez, se ha tenido poca información sobre cómo van los intentos de los líderes de estructuras criminales por volver a entablar un diálogo con el Estado, ya que el proceso de paz fue suspendido por el Gobierno nacional.

El exlíder de la Oficina de Envigado afirmó que en su momento fue "mejor amigo" de varios políticos - crédito Colprensa

En un informe publicado por El Tiempo se afirmó que varios de los voceros de las estructuras criminales se han reunido con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, pero en los encuentros no estuvo “Douglas”. La ausencia del condenado fue confirmada por el Inpec, que reveló que este lleva cuatro días recluido en un centro médico debido a problemas de salud.

Cabe recordar que Muñoz Martínez padece de varias enfermedades respiratorias, motivo por el que asiste a los eventos públicos con oxígeno y tiene un tono de voz diferente al que tenía cuando era uno de los criminales más buscados en Antioquia.

'Douglas' es uno de los voceros principales de las estructuras criminales - crédito Presidencia

El estado de salud de “Douglas” fue uno de los temas mencionados por el recluso en la carta que hizo pública luego de que se le vinculó con la celebración registrada dentro de la cárcel.

“Durante la visita de mis familiares no hubo ingesta de licor, primero porque respeto las normas del establecimiento carcelario y segundo porque mi estado de salud me impide ingerir licor so pena de poner en riesgo mi vida y salud que se encuentran bastante deterioradas”, escribió Muñoz en esa ocasión.

De la misma forma, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró estar comprometido con los diálogos de paz.

“Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y, en caso de existir algún ilícito, insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello, y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley”.

El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó lo registrado en la cárcel La Paz - crédito Suministrada a Infobae

Cabe recordar que “Douglas” es gestor de paz desde abril de 2025, cuando el Gobierno nacional confirmó que sería parte de los diálogos con los que se busca una intervención en las zonas con presencia de grupos criminales en Antioquia.

“Reconocer como vocero principal de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá a José Leonardo Muñoz Martínez (...) para que participe en el Espacio de Conversación Socio jurídico con los representantes del Gobierno nacional, autorizado mediante la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, dirigido a desarrollar conversaciones con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, se lee en el documento oficial.

En esa ocasión el Gobierno Petro aclaró que la participación del condenado en las mesas de negociación con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá no implican cambios en su situación jurídica ni en su régimen de libertad.